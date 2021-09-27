حرق حدائق الشيطان.. الداخلية تداهم 11 فدان بانجو بصحراء الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية الظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية.

أسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية، ضبط خلالها 10 مزارع "منزرعة بنبات البانجو المخدر" على مساحة بلغت أكثر من 11 فدانا - 8 مخازن بها كميات من البانجو الجاف بلغت 6000 كيلو جرام.

وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة وبرفقته (أحد الأشخاص) ، وضبط بحوزتهما ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (900٫000) تسعمائة ألف جنيه تقريباً.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الأيس والهيروين والحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس - سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) بأسيوط.

وتمكنت الجهود من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وأقراص مخدرة - مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بالقاهرة، وضبط (700 قرص مخدر - مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بمطروح، وضبط (عدد36 طربه من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) بجنوب سيناء، وميناء القاهرة الجوى تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمنطقة البضائع لإنهاء وإستلام طرد بريدى قادم من إحدى الدول الأجنية وضبط بداخله (كمية من مخدر الماريجوانا) .

ونجحت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية ببؤرة "السحر والجمال" في ضبط (كمية من مخدرى البانجو والحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (إثنين من العناصر الإجرامية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.