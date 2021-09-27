حجز المتهم بإشعال النيران فى ابنته بكفر الشيخ لحين ورود تحريات المباحث

كفر الشيخ محمد سليمان

قررت النيابة العامة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، احتجاز عادل. ى. ص. ش، عامل زراعى، يبلغ من العمر 47 سنة، أشعل النيران فى ابنته عقب سكب بنزين عليها، لحين ورود تحريات المباحث، داخل منزل والدتها بقرية سريوة التابعة لقرية الجرايدة بمركز بيلا.

وطالبت النيابة العامة بمركز بيلا، من ضباط البحث الجنائى بعرض المتهم رفقة تحريات المباحث صباح الثلاثاء، للنظر فى أمر المتهم.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا يفيد بوصول مستشفى بيلا المركزى، ربة منزل تعانى من حروق متفرقة بالجسد نتيجة إشعال والدها النيران بها.

فيما أظهر التقرير الطبى للمجنى عليها، "إيمان. ع. ى. ص. ش"، 20سنة، إصابتها بحروق جراء نيران أشعلها والدها فى جسدها لخلافات أسرية، من الدرجات الثلاث بالوجه والرقبة والصدر، والبطن والطرفين السفليين بنسبة نحو 35%، فيما جرى احتجاز المجنى عليها بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى كفر الشيخ العام.