اليوم السابع
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جولة على شواطئ مطروح ورصد استمتاع المصطافين بالهدوء واستقرار الطقس.. فيديو

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:48 م
جولة على شواطئ مطروح ورصد استمتاع المصطافين بالهدوء واستقرار الطقس.. فيديو
مطروح - حسن مشالى

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تجذب شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، آلاف المصطافين، للاستمتاع بطبيعة المحافظة المتميزة ومناخها المعتدل، على الرغم من انتهاء فصل الصيف، وتراجع نسب الإشغال مقارنة بالفترة الماضية.

وأجرى تليفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا، من الشواطئ العامة، قبل غروب الشمس، ورصد أجواء المصيف المبهجة، وسباحة أعداد كبيرة واستمتاعهم بالطقس المعتدل والطبيعة الخلابة، فى ظل الإقبال على الشواطئ المختلفة، وقرى ومنتجعات الساحل الشمالى، خلال الفترة الحالية، وشهد مصيف هذا العام، ارتفاع نسب الإشغال الفندقي والمصيفى بشكل كبير، وبحسب الإحصائيات الأولية لمحافظة مطروح، توافد على شواطئ المحافظة الممتدة بطول أكثر من 300 كيلو متر استقبلت حوالي 7 ملايين مصطاف، منذ إعادة فتح الشواطئ مع بداية موسم الصيف السياحي وحتى الآن.

وشهدت شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالى، إقبالا متزايدا من المواطنين، طوال فترة المصيف، هرباً من الحر وضغوط الحياة وبحثا عن الهدوء والاستمتاع بالطبيعة، ومن المتوقع استمرار استقبال المصطافين حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.

ويقبل المصطافون على مدينة مرسى مطروح، على الشواطئ القريبة من المدينة، والتي تناسب سباحة الصغار والكبار، لتدرج أعماقها، مما يجعلها آمنة لسباحة الجميع، وتتميز شواطئ خليج مطروح بإطلالة جميلة على المدينة، وخلوها من الأمواج العالية.

وتنتشر على الشاطئ الألعاب البحرية، وركوب اليخوت والقوارب والجيت سكى، والتحليق بالبراشوت الذي يسحبه لنش سريع، وغيرها من وسائل الترفيه المائية، إضافة لالتقاط الصور مع الخلفيات الطبيعية الخلابة وتدرج ألوان مياه البحر.

وتتميز شواطئ مطروح، بالتنوع من حيث طبيعة الرمال ونقاء المياه، ومدى قربها من المدينة والمناطق السكنية، ويساعد هذا التنوع فى إقبال أعداد كبيرة من المصطافين من مختلف الفئات.

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