جمهورية جديدة.. الرئيس يرسم معالم التنمية فى دولة الإنجاز والقانون (إنفوجراف)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة تجهيز الفدان للزراعة فى سيناء والتى تصل إلى 300 ألف جنيه تجعل المواطنين والمستثمرين لا يرغبون فيها، متابعا: "مين من المواطنين أو المستثمرين هيدفع 300 ألف علشان الفدان يجبله 15 أو 20 ألف.. الدولة تتصدى علشان توفر وتشجع وتحقق التنمية المطلوبة وعلشان ده دورها".