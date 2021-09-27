اليوم السابع
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جمهورية جديدة.. الرئيس يرسم معالم التنمية فى دولة الإنجاز والقانون (إنفوجراف)

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 02:53 م
جمهورية جديدة.. الرئيس يرسم معالم التنمية فى دولة الإنجاز والقانون (إنفوجراف) الرئيس السيسى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة تجهيز الفدان للزراعة فى سيناء والتى تصل إلى 300 ألف جنيه تجعل المواطنين والمستثمرين لا يرغبون فيها، متابعا: "مين من المواطنين أو المستثمرين هيدفع 300 ألف علشان الفدان يجبله 15 أو 20 ألف.. الدولة تتصدى علشان توفر وتشجع وتحقق التنمية المطلوبة وعلشان ده دورها".

 
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