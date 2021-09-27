اليوم السابع
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جامعة كفر الشيخ توجه الطلاب للتسجيل والتوجه للتطعيم في أقرب مركز لقاح

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:38 م
جامعة كفر الشيخ توجه الطلاب للتسجيل والتوجه للتطعيم في أقرب مركز لقاح جانب من التطعيم - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إضافة خانة «طالب جامعي» على موقع تطعيمات وزارة الصحة والسكان، وذلك في ضوء تسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن ذلك القرار صدر بالاتفاق بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد دسوقي أن الطالب الذي سيختار خانة «طالب جامعي» عند التسجيل للحصول على اللقاح، ستصله رسالة خلال 72 ساعة للتوجه لأقرب مركز من محل سكنه، مضيفًا أنه سيتم مركزيًا إضافة هذه الأعداد إلى الأعداد التي يتم تطعيمها بالجامعات.

وحث رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب على سرعة تلقى اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم كما ووجه عمداء الكليات بنشر وتعميم هذه القواعد على صفحات الكليات الرسمية.


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