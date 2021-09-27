جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة تعريفية عن المبادرات المجتمعية "بداية حلم".. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، ندوة تعريفية عن المبادرات المجتمعية بقاعة السيمنار بكلية التمريض، تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأت الندوة التعريفية بعرض فيديو عن رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمسابقة "بداية حلم"، تلا ذلك كلمة الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالترحيب بالضيوف في حرم جامعة كفر الشيخ، بممثلي الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الدكتور السيد الشحات، إخصائي الشباب بالإدارة العامة للجامعات، والمهندس عبد الرحمن ياسر مدرب الشركة الراعية "e youth" لمسابقة "بداية حلم" مقدما الورشة التدريبية التعريفية بالمسابقة.

وناقشت الندوة التعريفية دعم أفكار المبادرات الناشئة بهدف التركيز على تمكين الشباب المصري للمشاركة في تقديم حلول للمشكلات المجتمعية المحيطة للحد منها وتدريب وتثقيف الشباب على أهمية العمل المجتمعي وتنمية مهاراتهم .

كما ناقشت دعم المبادرات القائمة ذلك المسار يهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية الموجودة بالفعل ودعمها للوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومساعدتهم للانتشار والتغلب على المشكلات المجتمعية المحيطة بشكل فعال.

وتهدف المسابقة إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية ، تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية.

كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة على الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20/30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، خلق نماذج إيجابية تلعب دور المثل الأعلى للشباب بعيدا عن النماذج السلبية ، إعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بـ الإجادة والإنتاجية.