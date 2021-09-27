جامعة أسيوط تطلق برنامجاً تدريبياً جديداً للعاملين بها فى مجال الشفافية والنزاهة

أسيوط هيثم البدرى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق أعمال برنامج تدريبى للعاملين بالجامعة وذلك تحت عنوان "قيم و معايير مزاولة العمل الوظيفى العام" فى مجال الشفافية والنزاهة، والذى يأتى ضمن خطة الجامعة للقضاء على الفساد ومحاصرة كافة سبله و قياس حسن سير وتهيئة مناخ له من النزاهة و الشفافية التى تضمن دقة العمل و إنتظامه .

جاء ذلك خلال انطلاق وقائع البرنامج التدريبى "قيم و معايير مزاولة العمل الوظيفى العام" وبحضور شوكت صابر ثابت أمين عام الجامعة و مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد ومحمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وخالد عمران مدير عام إدارة و تنمية المواهب إلى جانب لفيف من العاملين بالجهاز الإدارى بالجامعة.

و من جانبه أكد شوكت صابر ثابت أن البرنامج يهدف إلى تعريف موظفى الجامعة بقيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفى العام من خلال مناقشة عدد من المحاور اهمها كيفية التعامل مع طالبى الخدمة والنزاهة والحفاظ على هيبة ومكانة الوظيفة، وعلاقات العمل والسلوك الوظيفى الحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفى و اوقات العمل، التعرف على اللوائح الإدارية و العرف الإدارى .

وفى كلمته أشار مصطفى حسن إلى أن البرنامج التدريبى يدعو إلى حماية أموال الدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة فى أعمال الوحدة من خلال ضمان فعالية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل إلى جانب تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة، ودعم مبادئ الحوكمة .

و أوضح خالد عمران أن وقائع برنامج التدريب شهدت مشاركة 72 من العاملين بالجهاز الادارى بالجامعة إلى جانب مناقشة عدد من المحاضرات التى يحاضر بها الدكتور دويب حسين صابر بكلية الحقوق و محمود شاكر عمار أمين الجامعة السابق، كما أشار الى أن التدريب يمتد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 الى 29 من سبتمبر الجاري.