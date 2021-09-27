تعرف على 10 ماركات تم التأمين عليهم إجباريا وفقا للمجمعة للتأمين

كتبت : أمانى سمير

احتلت ماركة "شيفرولية" الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا حوالي 4538 سيارة، وفى المركز الثانى جاءت "هيونداى" بتسجيل حوالي 2851 سيارة، وفى المركز الثالث جاءت ماركة "تويوتا" بتسجيل حوالي 2520 سيارة.

أما المركزالرابع كان من نصيب ماركة " نيسان " بتسجيل حوالي 2479 سيارة ، وكان المركز الخامس من نصيب ماركة " إم جى " بحوالي 2442 سيارة ، وعن المركز السادس فقد سجلت ماركة " سوزوكى "التأمين علي 2029 سيارة ، أما المركز السابع كان لماركة " كيا " بحوالي 1874 سيارة، وفى المركز الثامن ماركة " شيرى "بحوالي 1688 سيارة ، والمركز التاسع لماركة " فيات " بحوالي 1677 سيارة ، وأخيرا كان المركز العاشرمن نصيب ماركة " سيات " بحوالي 971 سيارة.

يذكرأن عدد السيارات التى تم ترخيصها سواء "تجديد ترخيص" أو "زيرو" بلغت حوالي 444782 سيارة من بينها 50 سيارة تعمل بالكهرباء، كما تم ترخيص حوالي 323394 سيارة تعمل بالبنزين، فيما تم ترخيص حوالي 8523 سيارة تعمل "بالبنزين والغاز الطبيعى"، وأيضا تم ترخيص حوالي 103249 تعمل "بالسولار فقط" و4 مركبات تعمل "بالسولار /غاز طبيعى".