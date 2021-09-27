اليوم السابع
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تعرف على موعد وتفاصيل جنازة الأنبا هدرا مطران أسوان

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:15 م
تعرف على موعد وتفاصيل جنازة الأنبا هدرا مطران أسوان الأنبا هدرا مطران أسوان
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، فى الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها، أنه سيصلى تجنيزه قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، على أن ينقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وتوفى الأنبا هدرا اليوم، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر تجاوز81 سنة.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا هدرا

مطران اسوان

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