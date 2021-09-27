تعرف على أسعار اللحوم اليوم الاثنين.. "الكندوز" يبدأ بـ130 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

ينشر "اليوم السابع" أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي وعند محال الجزارة وفقا للأسعار المعلنة والرسمية اليوم الاثنين 27-9-2021 ، وبحسب ما هو معلن فقد سجلت اللحوم الكندوز أسعار تتراوح من 130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، و أسعا القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الآستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

ووفق الأسعار فقد استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .