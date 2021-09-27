اليوم السابع
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تعرف على أسعار اللحوم اليوم الاثنين.. "الكندوز" يبدأ بـ130 جنيها للكيلو

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 09:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم اليوم الاثنين.. "الكندوز" يبدأ بـ130 جنيها للكيلو
كتب أحمد حمادة

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ينشر "اليوم السابع" أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي وعند محال الجزارة وفقا للأسعار المعلنة والرسمية اليوم الاثنين 27-9-2021 ،  وبحسب ما هو معلن فقد سجلت اللحوم الكندوز أسعار تتراوح من  130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، و أسعا القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الآستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

 

ووفق الأسعار فقد استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .

 

 


اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

اللحوم الحمراء

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