تصدير 5900 طن ملح عبر ميناء العريش وتفريغ 7220 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية فبعد إيطاليا وكرواتيا وألبانيا فقد تم استقبال السفينة SAM.H القادمة من بيروت والتى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 107.3 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 5900 طن ملح إلى رومانيا.

ومن ناحية اخرى فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء، كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3670 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الارصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن. كما وصل الميناء سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن التفريغ على الأرصفة.