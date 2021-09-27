اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 02:41 م
أكرم القصاص
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تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:02 م
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 7300 طن بضائع و359 شاحنة.

وشملت حركة الواردات 600 طن بضائع و64 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 6700 طن بضائع و(295) شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 ودليلة بينما تغادر السفينة امل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية2، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان .

وكان شهد ميناء سفاجا أمس مغادرة السفينة Global Mermaid وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة لإندونيسيا والسفينتين دليلة والحرية2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل.

 


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