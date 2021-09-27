بركة كتاب الله في صوته.. شاب يبدع فى تلاوة القرآن الكريم ..لايف

الغربية - محمد طارق

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا جديد من داخل قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، ولقاء مع شاب يبدع فئ تلاوة القرآن الكريم ليبهر جميع أهل قريته وكل من يسمعه .

وقال الدكتور محمد يوسف آنه يعمل طبيب وبدء حفظ وقراءة القرآن منذ الصغر علي يد والده رحمة الله عليه في الكتاب الخاص بالقرية، وبدء في حفظ أجزاء القران حتي تمكن من ختامه في سن صغير ، موضحًا أن القرآن الكريم كنز كبير ولابد من المحافظة عليه بالقراءة المستمرة .

وأضاف أن شقيقة هو من ورث الكتاب الخاص بتعليم أطفال القرية عن والده بعد وفاته، وظل يحافظ علي هذة المنارة حتي الآن، فجميع أطفال القرية والقري المجاورة يأتون الي حفظ القرآن داخل كتاب القرية، مشيرًا ألي إنه أطلق مبادرة لنطق وتلاوة القرآن بالطريقة الصحيحة وتشجيع الشباب علئ التلاوة عن طريق توزيع جوائز للمتفوقين .