انعقاد جلسة المشاورات الثنائية بين مصر وهولندا في مجال الهجرة غير النظامية

كتب أحمد جمعة

عُقدت جلسة للمُشاورات الثنائية بين مصر وهولندا في مجال الهجرة والهجرة غير النظامية، يوم أمس الأحد، برئاسة مُساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي، ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة Ankie Broekers-Knol، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون غرب أوروبا السفيرة نهلة الظواهرى، ومستشار وزيرة الهجرة السفير محمد خيرت، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين وزير مفوض نيفين الحسينى، ومدير شئون غرب أوروبا وزير مفوض أحمد عبد العظيم، وممثلي الوزارات الأمنية والفنية المعنية ومن بينهم وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والهجرة، بالإضافة إلي الوفد المرافق لوزيرة الدولة الهولندية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، استعرض الجانبان خلال أعمال جلسة المشاورات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديّن وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها في مختلف المجالات، خاصة في مجال الهجرة والهجرة غير النظامية، حيث تم التشاور وتبادل الرؤى حول الموضوعات ذات الصلة.

أكّد مُساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على أن عقد هذه المشاورات حول ملف الهجرة والهجرة غير النظامية إنما يأتي في إطار مواقف ومساعي مصر الدؤوبة في هذا المجال وحرصها على التعاون مع الدول الأوروبية بما يحقق إضافة نوعية للجهود الدولية في هذا الملف. وأشار إلى الجهود والنجاحات المصرية الكبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وأبرزها عدم إبحار أي قارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر ٢٠١٦. أخذاً في الاعتبار استضافة مصر لأكثر من ستة مليون لاجئ، مؤكداً من ناحية أخرى على استعداد مصر لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمُدربة لسد نقص واحتياجات أسواق العمل الأوروبية بما في ذلك هولندا.

كما أبرز الدكتور عبد العاطي اهتمام وتعاون كافة أجهزة الدولة المصرية بشكل فعّال من أجل حماية مواطنيها من مخاطر الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال منهج شامل يعمل على معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، وبما يسمح بخلق فرص عمل وتدفق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فضلاً عن دعم الجهود المصرية في مجال التوعية من خلال تقديم برامج للتوعية بفرص الهجرة النظامية المتاحة والدعم الفني من خلال برامج التدريب المشتركة.

من جانبها، أشادت وزيرة الدولة الهولندية للهجرة بالجهود المصرية البارزة في هذا الملف، وأكدت على اهتمام هولندا بتطوير وتعزيز أطر التعاون مع مصر في دعم الجهود والمساعي المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة الابعاد المختلفة لهذه الظاهرة، إلي جانب استعداد بلادها للتعاون في تنفيذ مشروعات تنموية لخلق فرص عمل، وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف.

وتناولت المحادثات الثنائية الإشارة إلى التعاون القائم مع هولندا في إطار برنامج Investing in Global Prospects في مجالات الهجرة واللاجئين وإدارة المياه والبرامج التنموية بصفة عامة، حيث تم الإعراب عن تقدير مصر للتعاون مع هولندا في مجال اللاجئين من خلال "برنامج آفاق: الشراكة من أجل تحسين آفاق النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة" وكذا الإشادة بالتعاون مع "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

خلُصت أعمال المشاورات الثنائية إلى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الظاهرة العالمية للهجرة غير النظامية وذلك من خلال الاتفاق على عناصر رئيسية لمشروع خطة عمل بين الجانبين لتحقق المصالح المشتركة وتعزز من جهود الدولتين في هذا المجال. وفى ختام المشاورات، وقع السفير د. بدر عبد العاطى مع وزيرة الدولة الهولندية على إعلان نوايا للتعاون الثنائي في مجال الهجرة والهجرة غير النظامية، والذي تضمن إنشاء مركز مصري-هولندي لتطوير المهارات التقنية والمهنية المصرية وخلق فرص عمل في مصر.