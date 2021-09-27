انتخابات ألمانيا.. رسميا الاشتراكي يتقدم بـ25.7% علـى حساب تحالـف ميركـل

كتب عبد الوهاب الجندى

أظهرت نتائج نتائج أولية رسمية، تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطـي بـنسبـة 25.7% علـى حساب تحالـف المستشارة أنجيلا ميركـل، في الانتخابات الألمانية التى جربت أمس الأحد، وفق ما ذكر التلفزيون الألماني.

وأكد الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، قدرتهم على تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أن أفادت نتائج الانتخابات بتقدمهم في الانتخابات على تحالف المحافظين الذي كانت تقوده المستشارة أنجيلا ميركل.

واعترف المحافظون في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بالخسارة.

وأقر الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي باول زيمياك، بما وصفه "خسائر مريرة" في الانتخابات التشريعية، وقال في تعليق على النتائج "هذا مؤلم".

وبعد النتائج الأولية قال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتز: "أنا مسرور وممتن أيضا للغاية على تصويت الناخبين لأن المواطنين قرروا حصول الحزب الاشتراكي على تكليف بتشكيل الحكومة".