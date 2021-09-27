المشرف على مشروع تبطين الترع: انتهينا من 2700 كيلو متر

من ناحية أخرى أضاف عمر مكرم معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، خلال تصريحات تليفزيونه ، أن تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع تنفذه الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه فى قطاع الزراعة، وتكلفته الإجمالية 80 مليار جنيه، كما أن توفير المياه للزراعات فى مشروع الدلتا الجديدة، يعتمد على محطات معالجة الصرف الصحى وأساليب الرى الحديث، متابعا: "استهدفنا مليون فدان وخلصناها فى 30 يونيو الماضى، لتحويل الرى بها إلى الطرق الحديثة بدلا من التقليدية".
أضاف معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة الإسكان، لإدخال المحافظات الساحلية للاعتماد على تحلية مياه البحر بالكامل وليست المياه النيلية بحلول عام 2037، قائلا: "هناك خطة رصد لها 100 مليار دولار وهذا الرقم معرض للزيادة نتيجة تغير فرق العملة، لهذه الخطة القومية المشتركة بين وزارتى الرى والإسكان وعدد من الوزارات".
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