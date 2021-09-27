اليوم السابع
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المشرف على مشروع تبطين الترع: انتهينا من 2700 كيلو متر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:10 م
المشرف على مشروع تبطين الترع: انتهينا من 2700 كيلو متر برنامج مساء dmc
كتب -أحمد صلاح العزب

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قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروع تبطين الترع بوزارة الري، إن شبكة الترع العمومية في مصر طولها 33 ألف كيلو متر، ويتم العمل حاليا في المرحلة الأولى، والتي تقدر مساحتها بسبعة آلاف كيلو متر، وتم الانتهاء من تأهيل 2700 كيلو متر من تلك المساحة.
 
وتابع المشرف على مشروع تبطين الترع بوزارة الري خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساءdmc، والذى يقدمة الإعلامية جاسمين طه زكى، أنه متوقع الانتهاء من تأهيل جميع المرحلة الأولى بالكامل في 30 يونية 2022 والمرحلة الثانية ستبدأ بعد يونية 2022.

من ناحية أخرى أضاف عمر مكرم  معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، خلال تصريحات تليفزيونه ، أن تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع تنفذه الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه فى قطاع الزراعة، وتكلفته الإجمالية 80 مليار جنيه، كما أن توفير المياه للزراعات فى مشروع الدلتا الجديدة، يعتمد على محطات معالجة الصرف الصحى وأساليب الرى الحديث، متابعا: "استهدفنا مليون فدان وخلصناها فى 30 يونيو الماضى، لتحويل الرى بها إلى الطرق الحديثة بدلا من التقليدية".

أضاف معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة الإسكان، لإدخال المحافظات الساحلية للاعتماد على تحلية مياه البحر بالكامل وليست المياه النيلية بحلول عام 2037، قائلا: "هناك خطة رصد لها 100 مليار دولار وهذا الرقم معرض للزيادة نتيجة تغير فرق العملة، لهذه الخطة القومية المشتركة بين وزارتى الرى والإسكان وعدد من الوزارات".

 

 


برنامج مساء DMC

تبطين الترع

وزارى الرى

محمود السعدى

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