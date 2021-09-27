المشرف على مشروع تبطين الترع: انتهينا من 2700 كيلو متر

كتب -أحمد صلاح العزب

قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروع تبطين الترع بوزارة الري، إن شبكة الترع العمومية في مصر طولها 33 ألف كيلو متر، ويتم العمل حاليا في المرحلة الأولى، والتي تقدر مساحتها بسبعة آلاف كيلو متر، وتم الانتهاء من تأهيل 2700 كيلو متر من تلك المساحة.

وتابع المشرف على مشروع تبطين الترع بوزارة الري خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساءdmc، والذى يقدمة الإعلامية جاسمين طه زكى، أنه متوقع الانتهاء من تأهيل جميع المرحلة الأولى بالكامل في 30 يونية 2022 والمرحلة الثانية ستبدأ بعد يونية 2022.