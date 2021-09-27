المركزية للتمور بالوادى الجديد: سعر الكيلو 15,5 جنيه والتوريد حتى نهاية الموسم

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الجمعية المركزية للتمور والتى تتبع محافظة الوادى الجديد كأكبر جميعة حكومية للتمور بالمحافظة عن ارتفاع سعر البلح إلى 15,5 جنيه للتوريد وفقا للمواصفات القياسية التى يتم قبول البلح المصنف كدرجة أولى من المزارعين وذلك من خلال منافذ الجمعية فى كل مراكز المحافظة .

وقال الحاج محمود شاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للتمور بالمحافظة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن موسم جمع التمور هذا العام حقق بشائر رائعة لثبات سعر البلح منذ أول يوم واتجاهه فى منحى متزايد حتى وصل كيلو سعر البلح الى 15,5 جنيه مؤكدا على أن الجمعية لن تتوقف عن استقبال وتوريد التمور من المزارعين حتى نهاية الموسم ولا صحة لما يشاع أن الجمعية سوف تتوقف عن تلقى توريدات المزارعين من التمور بما يسبب انخفاضا فى الأسعار .

وأضاف شاذلى أن موسم التمور هذا العام يشهد رواجا كبيرا وإقبالا متزايدا من الراغبين فى شراء منتجات البلح من المحافظة لما يتميز به من مواصفات قياسية للتصدير بما يحافظ على ثبات سعر بلح الوادى الجديد مقارنة بتمور باقى المناطق داخل وخارج مصر، مشيرا إلى أن الجمعية مستعدة لشراء اية كميات يتم توريدها لمنافذها .

وتستعد المحافظة لتنظيم مهرجان التمور "الملتقى التسويقى الأول للتمور" بمدينة الخارجة فى الفترة من 16 – 18 أكتوبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 3 أكتوبر من كل عام وذلك بعد صدور قرار المحافظ رقم 352 لسنة 2021، لتشكيل اللجان التنفيذية واختصاصاتها لتتولى تنفيذ والإعداد للمهرجان والملتقى، حيث سيجرى إطلاقه من المحافظة لما تتميز به من إنتاج أفضل وأجود أنواع التمور المصرية.

ويتضمن مهرجان التمور تجهيز 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وعروض فلكورية، مع افتتاح للمشروعات الخدمية والتنموية خاصة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وتنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية للتمور وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وعقد ورشتى عمل فى مجالى العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوى للنخيل، مع تنظيم مسابقة لأهم مناطق انتاج التمور على مستوى الجمهورية.