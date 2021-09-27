المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 55.943 ألف سيارة "زيرو" خلال يوليو 2021

كتبت : أمانى سمير

قال تقرير حديث صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للسيارات، إن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" بلغت نحو 55.943 ألف سيارة شهر يوليو من العام الجاري 2021، وذلك خلال شهر يوليو من العام الجاري 2021.

وأكد التقرير، إن إجمالي السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 فقد بلغت 1549 سيارة و5357 سيارة موديل 2020، و33221 سيارة موديل 2021 ، و15816 سيارة موديل 2022.

أضاف التقرير، أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 26675 سيارة ملاكى من بينها 155سيارة موديل 2019و225 سيارة موديل 2020 و14152 سيارة موديل 2021و12143سيارة موديل 2022.

يذكر أن الهدف من إنشاء المجمعة للتأمين الإجباري للسيارات هو القضاء التام على تزوير الوثائق أو التلاعب في التعويضات وذلك من خلال الاعتماد على الإصدار الالكتروني والربط مع قاعده بيانات المرور، وإنشاء قاعده بيانات قوميه كامله من حيث بيانات السيارات وماركتها – وأعدادها ونوعيتها ونشاطها.