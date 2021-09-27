اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:05 م
الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان الأنبا هدرا مطران أسوان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى منذ قليل الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز 81 سنة.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان رسمى، أنه بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرند منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.





 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مطران اسوان

وفاه مطران اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة