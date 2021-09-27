الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان

توفى منذ قليل الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز 81 سنة.
وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان رسمى، أنه بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرند منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.
الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا هدرا مطران أسوانالإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:05 م
الأنبا هدرا مطران أسوان
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توفى منذ قليل الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز 81 سنة.
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