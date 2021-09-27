الكشف على 770 مريضا فى قافلة طبية بقرية 31 بصار مركز بلقاس بالدقهلية ..صور

الدقهلية - مرام محمد

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية 31 بصار مركز بلقاس خلال يومي 24، 25 سبتمبر 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 770 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

واستقبلت عيادة الباطنة 193 مريضا، وعيادة الأطفال 213 مريضا، وعيادة العظام 115 مريضا، وعيادة الجلدية 50 مريضا، وعيادة الأسنان 83 مريضا، وعيادة الجراحة 44 مريضا، وعيادة النسا وتنظيم أسرة 62 مريضا.

كما تم إجراء 187 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 145 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 26 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 87 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 1 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 1 قرار نفقه دولة.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.



إجراء أشعه



أشعة



الكشف على طفله