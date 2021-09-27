القومى للتبرع بالبلازما: خلال 3 سنوات سيكون لدينا مصنع لمشتقات البلازما

كتب -أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة نيفين النحاس مدير المشروع القومى للتبرع بالبلازما أن البلازما تساعد فى توفر العلاج لعدد كبير من الأمراض ونسعى لتوطين تكنولوجيا التصنيع، مضيفة أن مشتقات البلازما تساعد فى علاج مرضى الكبد ويخرج من البلازما مشتقات وبروتينات مهمة فى علاج الكلى وأيضا فى علاج حالات الحروق العميقة يحتاج إلى مشتقات البلازما.

وتابعت الدكتورة نيفين النحاس خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال تصنيع مشتقات البلازما ولديها العديد من المصانع على مستوى العالم مشيرة إلى أنه فى خلال ثلاث سنوات سيكون لدينا مصنع لإنتاج مشتقات البلازما مع هذه الشركة.

وواصلت الدكتورة نيفين النحاس قائلة إن فكرة المشروع قائمة على التبرع الدائم وندعو المواطنين للتبرع ببلازما الدم.