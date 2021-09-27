الغربية: محو أمية 6596 مواطنا واستخراج 6517 رقم قومى ضمن خطة التنمية البشرية بزفتى

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، تسعى إلى تنمية وبناء الأنسان جنباً إلى جنب مع تجديد البنية التحتية التي تتم بكافة القطاعات بجميع قرى مركز زفتى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وأضاف رحمي، أن المحافظة نفذت عدد من المبادارت تمثلت في إطلاق الهيئة العامة لتعليم الكبار "12 قافلة تعليمية، فتح عدد 80 فصل واستكتاب عدد 812 دارسا"، كما بلغ عدد الدارسين بفصول محو الأمية وتعليم الكبار 11780 دارسا نجح منهم 6596 دارسا في 3437 فصلا تم فتحها والعمل بها.

وتابع رحمي، أن المحافظة أشرفت على تنفيذ عدد 102 قافلة متنوعة مابين "40 قافلة طبية قامت بتوفير الكشف والعلاج المجاني والتحويل لإجراء العمليات الجراحية، 21 قافلة بيطرية قدمت العلاج والإرشادات اللازمة، 19 قافلة إجتماعية لتقديم المساعدات ومعالجة العديد من المشكلات الاجتماعية المحلية و 22 قافلة زراعية لتقديم كافة الخدمات الإرشادية للمزارعين بالمجان لأهالي القرى بزفتى.

وأضاف الدكتور رحمي، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومؤسسة حياة كريمة قامت بإطلاق مبادرة حياة كريمة رقمية حيث تم تنفيذ عدد 8 دورات تدريبية استفاد منها 276 متدرب ، كما نظمت مديرية التضامن الإجتماعي 9 ندوات ارشادية استفاد منها 650 مستفيدا، مثمنًا على دور المجلس القومي للمرأة والذي ساهم في إصدار 6517 بطاقة رقم قومي لنساء قرى زفتي إلى جانب 6 حملات طرق أبواب استفاد منها 74 ألف مستفيد، بجانب تنظيم 16 ندوة ودورة تدريبية لـ 1105 مستفيدين.

أوضح محافظ الغربية أن الإنسان هو العنصر المهم في هذا التطوير، إذ تمثل التنمية البشرية الركيزة الأساسية والاستراتيجية للأمن المستدام بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعمل على زيادة الخيارات المتوفرة للأفراد، من توفير حياة صحية بعيدة عن الأمراض، زيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التي تساهم في وصول الأفراد إلى مستوى الحياة الكريمة.