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الصحة تعلن تطعيم 900 ألف من العاملين بمنظومة التربية والتعليم

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:28 م
الصحة تعلن تطعيم 900 ألف من العاملين بمنظومة التربية والتعليم الدكتور خالد مجاهد
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إنه تم تطعيم 900 ألف من العاملين فى التربية والتعليم من أصل مليون عامل، مشدداً على أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من كافة العاملين فى منظومة التربية والتعليم.

 

وناشد "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن جميع طلاب الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية والحكومية والأزهرية، التوجه إلى مراكز تلقى لقاح كورونا البالغ عددها 1100 مركز بمختلف ربوع البلاد، من أجل الحصول على التطعيم، مشيراً إلى تطعيم طلاب الجامعات مجاناً.

 

ولفت "مجاهد"، إلى أن هناك مراكز تطعيم ثابتة بالجامعات المصرية من أجل تطعيم العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، مشدداً على أن الدولة توفر كافة الإمكانيات الطبية من لقاحات وأدوية وبنية صحية قوية من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.


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اخبار كورونا

وزارة الصحة

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