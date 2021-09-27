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الصحة: التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام حول العالم.. وتكشف تأثيره على أعراض كورونا

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:00 ص
الصحة: التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام حول العالم.. وتكشف تأثيره على أعراض كورونا ادمان التبع
وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون كل عام، حول العالم بسبب تعاطى التبغ، وتنصح المواطنين بالمحافظة على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.
 
وأوضحت الوزارة، أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر الرئة ويزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالإقلاع عنه سريعا.
 
وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.
 

الصحة

التبغ

كورونا

التدخين

اليوم السابع بلس

وزارة الصحة

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