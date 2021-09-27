الزراعة: الدولة لم تهتم بالقطاع الزراعى فقط بل تطوير حياة سكان الريف

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تهتم بالزراعة لأن لها ابعاد كثيرة جدا والدولة المصرية لم تهتم بقطاع الزراعة فقط بل اهتمت بتطوير حياة سكان المناطق الريفية ورأينا مشروع حياة كريمة والدولة المصرية مهتمة بتطوير حياة المواطنين ككل.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية سارة حازم: "كما أن لدينا بعد توفير الأمن الغذائى والبعد الاقتصادى فمعظم صادراتنا من المنتجات الزراعية، كما أنها توفر المادة الخام لكثير من الصناعات وتوفر فرص العمل".

وتابع مساعد وزير الزراعة: "نحن لدينا مشروعا تم إطلاقة لتوفير تقاوى الخضر والفاكهة وبعض المحاصيل الزراعية التي تصلح لتلك المنطقة ونتحدث عن معالجة المياه معالجة ثنائية وثلاثية اى تصلح للشرب وهو ما يعطينا فرصة لزراعة أنواع كثيرة من الزراعات ويعطى فرصة للتوسعات الزراعية والأنواع المنزرعة".