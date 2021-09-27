جاء ذلك في اجتماع ترأسه عون صباح اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة ببعبدا بحضور ميقاتي ونائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا خلال مؤتمر صحفي مع نجيب ميقاتي بقصر الإليزيه يوم الجمعة الماضى إلى إجراء إصلاحات والإسراع في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل اطلاق الاصلاحات على الأقل.