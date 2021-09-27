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الرئيس السيسي يوجه بإزالة التعديات على المجارى المائية: آخد تمام خلال 6 شهور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:09 ص
الرئيس السيسي يوجه بإزالة التعديات على المجارى المائية: آخد تمام خلال 6 شهور الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على المجارى المائية التى حدثت خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "كل التعدى على المنشات بتاعت الجسور والترع ومنشات الري خلال الـ 20 سنة، ده وزارة الداخلية والمحافظة ولو القوات المسلحة محتاجين لازم الكلام ده خلال 6 شهور آخد تمام انه اتشال، إحنا مش هنتحايل على حد، هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول علشان خاطر مصلحتهم أصل هم حياتهم مهددة بالخطر هو انت تاخد حق الدولة واتحايل عليك".

وقال الرئيس، إن الدولة تسابق الزمن لاستعادة كفاءة المنشآت المائية، ولكن المواطن عليه دور أيضًا بجانب الحكومة".

 


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