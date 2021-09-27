اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:40 م
الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، واستمع الرئيس إلى شرح حول مراحل ووحدات محطة المعالجة داخل المحطة. 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم، بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح وزراعة ما يقرب من 500 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

 


السيسى

الرئيس السيسى

محطة بحر البقر

اخبار الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة