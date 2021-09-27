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الرئيس السيسي للمصريين: "عاوز أخليكم تفرحوا..واللى بيتعمل حلم وكرم من ربنا"

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:48 م
الرئيس السيسي للمصريين: "عاوز أخليكم تفرحوا..واللى بيتعمل حلم وكرم من ربنا" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة جلست مع الشركات التي تنتج الطلمبات الخاصة بمحطات الرفع وضخ المياه من أجل تخفيض الأسعار، معلقا: "علشان الـ 15 يتعملوا قعدنا وفاصلنا مع الشركات اللى بتجيب الطلمبات علشان نفاصل معاهم في تمن حاجتنا اللى بنجيبها لبلدنا علشان ناخد أحسن حاجة بأحسن سعر، ولو الموضوع ده بنعمله من غير حوكمة ممكن يصل إلى 200 مليار جنيه".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "يا مصريين شوفوا الحاجة بتتعمل إزاى ؟، بنفاصل مع الناس علشان المقاولة كلها تتخفض والعمل اللى بيتعمل على الأرض وشبكة الكهرباء والمحولات عمل كبير قوى فوق الخيال..عاوز أخليكم تفرحوا بقدراتكم، واللى بيتعمل والله العظيم حلم وكرم كبير قوى من ربنا علينا علشان نعمله باقى إن إحنا نزرعه".

 


السيسي

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سيناء

بورسعيد

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