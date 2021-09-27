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الرئيس السيسي: شارفنا على الانتهاء من التكريك الكامل لبحيرة المنزلة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:24 م
الرئيس السيسي: شارفنا على الانتهاء من التكريك الكامل لبحيرة المنزلة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة غضت الطرف عن التعديات فى بحيرة المنزلة خلال الـ 200 عاما الماضة، وبعد أن كانت مليون فدان، أصبحت 250 ألف فدان فقط.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر:"علشان نرجع 250 ألف فدان، بفضل الله شارفنا على الانتهاء إن إحنا نخليهم وكأنهم من 500 أو 600 سنة، كل اللى انتوا شايفينه من الحشائش والغابات والبحيرة تم تكريها بالكامل بقالنا 4 سنين شغالين علشان تبقا مزرعة سمكية حية نأكل منها السمك وإحنا مطمنين ونصدر منها، والعالم يقول عاوزين ناخد من من الحاجة دي، الكلام ده متكلفش قليل.. فيه طريق 80 كيلو من بورسعيد لغاية الدقهلية بيتعمل علشان تبقا البحيرة ليها كورنيش محترم ".

 


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