الرئيس السيسي: تكلفة تجهيز الفدان للزراعة فى سيناء تصل لـ300 ألف جنيه

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، قائلا: "اسمحولى أن ابدأ بالحمد والشكر لله على التوفيق الكبير اللى بيتحقق لينا في الأعمال اللى بنسعى لتنفيذها فى كامل الدولة المصرية.. والحمد لله رب العالمين".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح محطة بحر البقر: "الأهم الممارسات تجاه الحفاظ ما لدينا.. واللى عندنا مش كتير أوى أننا نهدره أو نضيعه.. زى ما شوفتوا كده يتبقى حاجة واحدة وقدمنا شهور قليلة.. المطلوب في المرحلة الثانية لزراعة الأرض في سيناء.. والمرحلة الأولى انتهت بنقل المياه.. إحنا بنتكلم في 500 ألف فدان.. هنقول للمواطن اللى عاوز يجى يزرع هنا أنت مش هتبذل أي مجهود.. انت هتيجى تشتغل".

وتابع الرئيس السيسى: "الفدان بـ 300 ألف جنيه حتى يكون قادرا للزراعة.. تكلفة المنشات وبقية المشروعات مثل نقل المياه أو شبكة الطرق وغيرها أو تسوية الأرض.. الموضوع على بعضه كله وبالحسابات لضبط التكلفة.. الفدان يتكلف 300 ألف جنيه".