الرئيس السيسي: المياه اللى بنعالجها فى محطة بحر البقر جودتها عالية للزراعة

كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المياه التى يتم معالجتها داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أجود مياه صالحة للزراعة، قائلا: "حبيت اورى الناس داخل مصر وخارجها أن المياه اللى بنزرع بيها مستوى جودتها أعلى مستوى".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أنه يجب أن يكون هناك أرشفة لعينات المياه داخل المحطة بشكل دورى، متابعا: "يكون عندنا أرشيف بعينات المياه بالتوقيتات واليوم والوقت والنتيجة.. وده لو مش موجود في المحطة نعمله.. أرشفة العينة أمر ضرورى.. ونفتح الأرشيف نلاقى كل النتائج بحيث يمكن الاستفادة بشكل كامل من هذه الأرشفة".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة بيانات موثقة لكل القياسات والأرقام الموجودة داخل محطة بحر البقر.