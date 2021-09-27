الخارجية العراقية: الانتخابات القادمة مرحلة مفصلية في المسقبل السياسي

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الانتخابات البرلمانية القادمة تشكل مرحلة مفصلية في مسقبل العملية السياسية والديمقراطية في العراق.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "وزير الخارجية استقبل اليوم في محل إقامته في نيويورك، وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشاد خلال اللقاء بالدعم الذي تتلقاه العراق من دول الاتحاد الأوروبي في الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد وإرسال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لضمان شرعيتها وشفافيتها ، مؤكدا أن هذه الانتخابات تشكل مرحلة مفصلية في مسقبل العملية السياسية والديمقراطية في العراق".

وأعرب حسين - وفقا للبيان - عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات البلجيكية بالاستثمار في العراق وإعادة الإعمار.

ودعا وزير الخارجية الدول كافة للتعاون مع العراق، تنفيذاً لالتزاماتها في تسلم رعاياها من عوائل الإرهابيين المحتجزين في العراق، وأهمية تضافر الجهود الدولية ولاسيما تلك المعنية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع، حيث أن غالبية الدول عملت على إجلاء الأطفال دون أمهاتهن، مطالباً تلك الدول بتفهم الظروف التي يمر بها العراق، إذ إن الحكومة العراقية مضطرة إلى التعامل معهم وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية.

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية البلجيكية بجهود العراق في التواصل مع العديد من الدول لغرض تأمين عودة عوائل الإرهابيين المحتجزين في العراق من الأمهات، وأطفالهن الذين ولدوا في العراق من أباء أو أمهات إلى بلدانهم التي يحلمون جنسياتها.