الجهاز المركزى للتعمير: 63 مشروع طرق بسيناء بطول 3440 كيلومترا

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس عمرو عبد الهادى رئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للتعمير، أن هناك مشروعات عديدة نفذتها الدولة بشكل غير مسبوق منذ 2014 حتى الآن ضمن خطة الدولة لتنمية سيناء، موضحا أن سيناء مساحتها 60 ألف كيلومتر، وموقعها الاستراتيجى متميز.

وأضاف رئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للتعمير، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن طبيعة سيناء أنها بوابة مصر الشرقية وتتميز بموارد طبيعية وملتقى لحركة التجارة العالمية ومركز مهم للاستثمارات وتقع بجوار قناة السويس وتربط بين قارة أسيا وأفريقيا.

ولفت رئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للتعمير، إلى أن تنمية سيناء ومدن القناة يعتبر أكبر ضامن لحدود مصر الشرقية، ومن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروعات ربط سيناء بالوادى والدلتا مثل شبكة طرق وأنفاق فى سيناء حوالى 63 مشروعات طرق بطول 3440 كيلومترا وأهمها محور 30 يونيو.