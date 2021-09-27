التقرير الطبى لربة منزل ضحية والدها بكفر الشيخ: مصابة بحروق من الدرجات الثلاث

وتبين من التقرير الطبي، إصابتها بحروق جراء نيران أشعلها والدها في جسدها لخلافات أسرية، من الدرجات الثلاث بالوجه والرقبة والصدر والبطن والطرفين السفليين بنسبة نحو 35%، وحالة المصابة مستقرة الأن، وتم جرى استقبالها من سيارة إسعاف مجهزة، رفقة طبيب قادمة من مستشفى الحامول المركزي، إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقوا إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا يفيد بوصول مستشفى بيلا المركزي، ربة منزل تعاني من حروق متفرقة بالجسد نتيجة إشعال والدها النيران بها بقرية السريوة التابعة لمركز بيلا، وتحرر بذلك المحضر اللازم.