التعليم تحذر المدارس الخاصة من رفع أسعار الكتب وتلزمها بالقيمة المحددة

محمود طه حسين

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الخاصة من رفع أسعار الكتب المدرسية خاصة المطورة للطلاب فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى، على أن يتم الالتزام بالقيمة المحددة من قبل الوزارة بشرائح أسعار الكتب حسب الصف الدراسى.



وطالبت الوزارة من أولياء الأمور ضرورة تقديم شكاوى ضد أى مدرسة ترفع أسعار الكتب المدرسية، موضحة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تجاوز أى مدرسة.



وكان أولياء أمور طلاب مدارس خاصة اشتكوا من رفع أسعار الكتب المدرسة من بعض المدارس وعدم التزام المدرسة بالأسعار التى حددتها الوزارة.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسعار بيع الكتب المطورة للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد 2021،2022 موضحة أنه بالنسبة لكتب الصف الأول رياض أطفال 402.5 جنيها لطلاب مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات انجليزي، و230 جنيها لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، و230 لمدارس قومية وخاصة عربى و230 للدولية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثانى ياض أطفال، 402.5 جنيها لطلاب مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات انجليزي، و230 جنيها لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، و230 لمدارس قومية وخاصة عربى و230 للدولية.



وأشارت الوزارة إلى أن سعر بيع كتب الصف الأول الابتدائي 460 جنيها لطلاب مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات انجليزي و287.5جنيها لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، و و287.5جنيها للمدارس القومية والخاصة عربى و345 للدولية.



وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لأسعار بيع كتب الصف الثانى الابتدائى، 517.5 جنيها مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات انجليزي و345 جنيها لكل من طلاب المدارس لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، لمدارس القومية والخاصة عربى والدولية.



وشددت الوزارة على أنه بالنسبة لأسعار كتب الصف الثالث الابتدائي 517.5 جنيها لمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات انجليزي و345 جنيها لكل من طلاب المدارس لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، والمدارس القومية والخاصة عربى والدولية.



وبالنسبة لأسعار بيع كتب الصف الرابع الابتدائي، 747.5 جنيها لمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات انجليزي و575 لطلاب المدارس لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسى، و لمدارس قومية وخاصة عربى و460 جنيها لطلاب مدارس اللغات، كما أوضحت الوزارة أن أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الثاني هى نفس أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الأول.