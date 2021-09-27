اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البريد يصدر طابعَ بريد تذكاريّا بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمى

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:09 م
البريد يصدر طابعَ بريد تذكاريّا بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمى شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يقام في السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة. 
 
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن عودة السياحة لطبيعتها وزيادة الوعي بدورها داخل المجتمع الدولي وإظهار كيفية تأثيرها على القيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في جميع أنحاء العالم أصبح ضرورة مُلِحَّة، ولابد من مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها ليبدأ العالم في الانفتاح مرة أخرى وتعود السياحة إلى طبيعتها؛ لذا بادرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وذلك للمساهمة في التوعية بأهمية السياحة ودورها الاقتصادي كأحد أهم معزّز للناتج والدخل القومي.
 
217c195f-b4c4-46d2-acda-4068194fbdaa
 
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.
 
وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) ومؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 10 جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.
 
 

طابع تذكاري

البريد المصرى

السياحة

ثقافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة