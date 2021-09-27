البدء فى مشروعات مياه الشرب والغاز بقرى حياة كريمة

كتبت أسماء امين

تنفذ الحكومة حاليا العديد من المشروعات في مختلف القطاعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم البدء في تنفيذ المشروعات بعدد من القرى المستهدفة ضمن إطار هذا المشروع القومي.

وعن قطاع مياه الشرب، فقد تم الانتهاء من أعمال المد والتدعيم بقريتى الزرابى بأسيوط ومحلة أنشاق بالدقهلية، وجار العمل بالوصلات المنزلية بمحلة أنشاق بنسبة 50%، كما يتم استكمال أعمال مد وتدعيم أو إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرى بنسب تنفيذ تتراوح مابين 50% إلى 95%، بالإضافة إلى بعض مشروعات رفع كفاءة محطات مياه الشرب بنسب تنفيذ حوالى 75%، كما يتم أيضاً رفع كفاءة عدد 2 رافع بجزيرة سعود بالشرقية بنسبة تصل إلى 50%، ورفع كفاءة عدد 3 محطات مياه شرب وبئر إرتوازى بقريتى تفهنا العزب بالغربية، وسمادون بالمنوفية.

كما تم الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعى بعدد 4 قرى، هي: الحسنة بسوهاج، والزرابى بأسيوط، والمعصرة بالمنيا، وزاوية صقر بالبحيرة، والانتهاء من خط التغذية الرئيسى بنسبة 100% ويتم تنفيذ الشبكات الداخلية بنسب تتراوح بين 80% و99%، وذلك بعدد 6 قرى هي: الأبعادية بالبحيرة، ومحلة أنشاق بالدقهلية، والشوبك الشرقى بالجيزة، والشوبك بالقليوبية، وشبين القناطر بالقليوبية، وتفهنا العزب بالغربية، ويتم تنفيذ خط التغذية الرئيسى وشبكات التوزيع الداخلية لعدد 4 قرى هى نهطاى بالغربية، وجزيرة سعود بالشرقية، وسمادون بالمنوفية، والمراشدة بقنا، بنسب متفاوتة.