اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس ينعيان وفاة مطران أسوان

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:15 م
البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس ينعيان وفاة مطران أسوان البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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نعى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عمودًا من أعمدة الكنيسة وعضوًا من أعضاء المجمع البارزين، المطران الجليل والشيخ الوقور مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس العامر بحاجر إدفو، الذى توفى اليوم، بعد أن أثرى الكنيسة عبر أكثر من نصف قرن، بخدمة رعوية وتعليمية، مقدمًا أنموذجًا حقيقيًّا سواءًا فى حياة الرهبنة أو فى خدمته الرعوية.

 

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية أنه تأصل طويلًا على مجارى مياه النعمة داخل الكنيسة فأثمر ثمرًا متكاثرًا ثلاثين وستين ومئة لحساب مجد المسيح.

 

وأختتم البيان "نثق أن ثماره المباركة وأعماله الصالحة ستتبعه، وأنه سيسمع الصوت الإلهى "نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ! كُنْتَ أَمِينًا فِى الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إلى فَرَحِ سَيِّدِكَ." (مت ٢٥: ٢١).

 

وتقدم المجمع بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو ولكل أبنائه ومحبيه.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا هدرا

وفاه الانبا هدرا

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