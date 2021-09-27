الإسكان: إنشاء 135 محطة معالجة ثنائية وثلاثية منذ 2014 حتى الآن

كتب أيمن رمضان

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن الدولة أصبحت مهتمة بمعالجة المياه ثنائيا وثلاثيا منذ عام 2014، وتابع: "تم تنفيذ 135 محطة معالجة ثلاثية وثنائية منذ عام 2014 حتى الآن"، لافتاً إلى أن البيروقراطية التي كنا نعانى منها في السابق لم تعد موجودة الآن، وذلك يظهر جلياً في سرعة تنفيذ المشروعات القومية وتذليل كافة العقبات من أجل خدمة المواطنين.

وأضاف "الرفاعى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أنه جاري إنشاء 146 محطة معالجة ثنائية وثلاثية في الوجه البحري و60 في الوجه القبلي، فضلا عن إنشاء محطات معالجة في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن الفترة من 2014 حتى الآن شهدت إنشاء 135 محطة معالجة بإنتاجية 3 ملايين متر مكعب يوميا، موجها الشكر لكافة الأجهزة المعنية التي ساهمت في توفير أراضي محطات الرفع والمعالجة ضمن مبادرة حياة كريمة.