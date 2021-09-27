افتتاح معرض أهلا مدارس للمستلزمات الدراسية في طور سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المعارض التي تقام علي أرض المحافظة تساهم في خفض الأسعار، ويقبل الناس على شراء المستلزمات بأسعار تناسب الجميع، موضحا أن معارض المستلزمات المدرسة "اهلا مدارس" يجب أن تنتشر في كل المناطق، وطالب المحافظ سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين وهشام خضير رئيس الغرفة التجارية وكافة الجهات القائمة على إنشاء هذه المعارض، بضرورة عمل أكثر من مكان في كل مدينة لهذه المعارض علي أن تكون جميع المنتجات تحمل شعار "صنع في مصر".

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم بمدينة طور سيناء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام والمهندس احمد محمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة ويقدم المعرض شنط مدرسية وكراسات وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار أقل من السوق وقرر المحافظ عمل اكثر من معرض في المدينة الواحدة وتخفيض الاسعار بنحو٢٠٪.

فى سياق أخر تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم عدد 60 وحده بيوت بدوية من المرحلة الثانية للإسكان البدوى الجديد ، و أعمال إنشاء ازدواج طريق الجبيل ووحدة طب الاسرة ووجه المحافظ بسرعة عمل اللاند سكيب وازالة اثار الاعمال وتجميل المنطقة في إطار الاستعداد للافتتاح الرسمي في أكتوبر من العام الجاري احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر العظيم في إطار التطوير الشامل للمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس احمد الاسكندرانى السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندس هانى رضا بدوى رئيس مدينة طور سيناء والمهندسة نجلاء عبدالحافظ مدير مديرية الاسكان والمهندس حازم صلاح مدير جهاز التعمير بالمحافظة.