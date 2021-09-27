اعرف تاريخ الحرفة وفائدتها.. بائع الثلج فى سوق الأنصارى بالسويس.. لايف وصور

السويس - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع صاحب حرفة تجريش وتقطيع الثلج، كإحدى الحرف المكملة لبيع الأسماك داخل سوق الأنصارى للأسماك بمحافظة السويس والذى يعد أحد أكبر الأسواق لبيع كافة أنواع الأسماك .

ومن جانبه قال السيد محمد الشهير بـ "عرباوي" - بائع الثلج، إن هذه المهنة مرتبطة ببائعى الأسماك، فمنذ وجود الصيادين والأسماك واختراع الثلاجات، وارتبط بائعوا الثلج بمهنة بائع الأسماك.

وأضاف عم عرباوي، أنه يخرج يوميا من السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا يقدم الثلج لبائعى وتجار الأسماك فى سوق الأنصارى بمحافظة السويس، مشيراً إلى أنهم 4 بائعين للثلج يقوموا بتغطية جميع البائعين فى سوق الأنصارى بالسويس.

وأوضح، أن ألواح الثلج تستغرق 24 ساعة، يتم تسليمها من الساعة الثانية صباحاً كل يوم، ولكل تاجر ثلج حصة يومية يحصل عليها لخدمة بائعى الأسماك، ويتم تقديم الثلج مجرش "مقطع" ومنهم من يحصل عليه كقطعة واحدة.

سوق الأنصارى، هو أحد أشهر الأسواق بمحافظة السويس، ويتم بيع الأسماك فى السوق واردة من البحر الأحمر ويتم عمل عروض على أنواع معينة منها التى تلقى إقبالاً من الزبائن عليها، ويتميز سوق الأنصارى بجودة ما يتم عرضه من أسماك وكذلك فروق الأسعار الكبيرة والمخفضة مقارنة بباقى أسواق السمك فى مصر.



تجريش-ألواح-الثلج



تجريش-ثلج-بالسوق



تشغيل-ماكينة-الثلج



جانب-من-ألواح-الثلج



جرش-الثلج



عم-عرباوي