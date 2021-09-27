استمرار صرف معاشات سبتمبر بالإجراءات الاحترازية

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، مع التاكيد على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال صرف المعاشات من منافذ الصرف.



كما يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس محلس ادارة البنك ، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.



يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، قد وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

