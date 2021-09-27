اليوم السابع
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إقبال كثيف من الأهالى على مراكز تلقى لقاح كورونا بالغربية.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:53 ص
إقبال كثيف من الأهالى على مراكز تلقى لقاح كورونا بالغربية.. صور تلقى اللقاح
الغربية محمد طارق

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تلقى عدد من أهالى محافظة الغربية، لقاح فيروس كورونا، فى المراكز المخصصة والفرق المتنقلة والمراكز الغير ثابتة، والتى أعلنت عنها وزارة الصحة وشهدت إقبال كثيف خلال الفتره الماضية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأماكن المخصصة لإعطاء اللقاح وتوفير سبل الراحه وتخفيف التكدس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الأهالى بالتنظيم داخل مراكز التطعيم، وسرعة استجابة طلباتهم، بعدما قدموا عبر الرابط المخصص لحجز أو الحجز الفورى وإعطاء اللقاح وذلك من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة :https://egcovac.mohp.gov.eg/.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة، أن الغربية من أعلى المحافظات فى تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وتحقق المستهدف اليومى منذ ما بدا  فعاليات تطعيم فيروس كورونا بجميع مراكز اللقاح بأنحاء المحافظة.

 وأشار إلى استمرار فعاليات عمل الفرق المتحركة بكافة المصالح الحكومية والنوادى والنقابات والشركات  والأسواق ومراكز الشباب وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

أتوبيس التطعيم
أتوبيس التطعيم

 

إقبال الأهالى
إقبال الأهالى

 

إقبال السيدات
إقبال السيدات

 

تسجيل
تسجيل

 

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

 

جانب من الكشف
جانب من الكشف

 

شاب يسجل اسمه
شاب يسجل اسمه

 

قياس الطول
قياس الطول

 

مركز تطعيم
مركز تطعيم

 


مراكز التطعيم

تطعيم

كورونا

محافظه الغربيه

صحه الغربيه

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