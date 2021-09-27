إعدام أغذية وضبط 2500 طن عسل أسود مجهول المصدر فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شن فريق الرقابة على الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بدمياط حملة للمرور على 35 منشاة بمركز دمياط منها 20 منشأة تدار بدون ترخيص و3 منشأة بهما خطورة شديدة على الصحة.

وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا، وتم سحب 120 عينة متنوعة للفحص بالمعامل وتحرير 40 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية، كما تم اعدام 300 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط 2500 طن عسل اسود مجهول المصدر ومتغير الخواص، وضبط 150صفيحة فارغة غير مطابقة لقرار الأوعية وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتى هذه الحملات حرصا من مديرية الصحة بدمياط وبتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة، الدكتور عطية منصور ومدير عام الشؤون الوقائية، وإدارة مراقبة الأغذية.