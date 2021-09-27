إزالة 503 حالات خلال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 49 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة، وإجمالي ما تم تنفيذه 503 قرارات منذ بدء الموجة 18 حتى الآن، من بينهم 346 قرار مبانى على مساحة 23958 متراً، و157 قرار زراعي على مساحة 337 فدانا، و10 قراريط ، و17سهما، بالتعاون مع مديرية الأمن، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ،مؤكداً على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة ، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.