أول لقاء مع محامى شهيد الشهامة محمود البنا بعد الحكم على قتلته بـ15 سنة

المنوفية محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع نضال مندور محامى محمود البنا شهيد الشهامة، وذلك عقب حكم محكمة النقض والتى أيدت اليوم الحكم على المتهمين بنفس درجة محكمة الاستئناف.

وأكد نضال مندور محامى محمود البنا شهيد الشهامة أن محكمة النقض أيدت اليوم هى آخر درجات التقاضى بالنسبة للقضية عقب حكم أول درجة وحكم الاستئناف لتستدل الستار على القضية .

وأضاف مندور أن الحكم لايرضى العديد من المواطنين لكنه أقصى ممكن يطبق على الأحداث طبقا لقانون الحدث، مشيرا إلى أن أسرة الشهيد تركة الحضور فى القضية منذ الدرجة الأولى لانهم يتمنون الإعدام لقتلة نجلهم .

وقضت محكمة النقض اليوم، بتأييد الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عام.

أكد محمد البنا والد محمود البنا المعرفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة" والمقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه راضى عن حكم محكمة النقض والتى أيدت الحكم المتهمين بنفس درجة محكمة الاستئناف، مضيفا فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الحكم لم يكون مفاجأة له، مشيرا إلى أنه سوف يقاضى المتهمين بقتل ابنه أمام الله يوم القيامة.

وكان اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط، إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.

وكانت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قامت ببتأييد الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عاما .