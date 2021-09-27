أسيوط تنتهي من بناء جناحين بمدرستين في بنى قرة بالقوصية ضمن حياة كريمة..صور

أسيوط – هيثم البدري

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الانتهاء من بناء جناحين تعليمين بمدرستين في قرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية، ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفى إطار اهتمام المحافظة بالمنظومة التعليمية وخطة الدولة المستقبلية لخفض الكثافات داخل المدارس والفصول، وإلغاء تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للقرى والنجوع المحرومة والأشد احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة تعليمية متميزه تليق بأهالينا في تلك المناطق طبقًا لرؤية تطوير التعليم.

وقال محافظ أسيوط إنه جارى استكمال خطة المحافظة فى إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة حياة كرية بتنفيذ أعمال وإحلال كلى وجزئى للمدارس القائمة بالفعل وإضافة أجنحة توسع جديدة لاستيعاب الكثافة المتزايدة فى أعداد الطلاب والقضاء على وتعدد الفترات الدراسية منوها إلى أن المدارس الجديدة التى يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصل دراسى بتكلفة 389 مليون منهم 41 مدرسة تم الاستلام الابتدائى لهم بواقع 583 فصل دراسى و38 مدرسة جارى العمل بها بواقع 549 فصل دراسى لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة التعليمية وتوفيرها بجميع القرى والمناطق المحرومة الأكثر احتياجا ووضعها على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها أوضحت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم الانتهاء من بناء جناحين بمدرستى أبو سيف الابتدائية بنين وأبوسيف الاعدادية الثانوية المشتركة بقرية بنى قره ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكامل الخطط لتكوين خدمات متكاملة بالقرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن فى المناطق الأكثر احتياجًا خاصة فى مجال التعليم لتحقيق التنمية المستدامة لافتا إلى تنفيذ توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والالتزام بتنفيذها ضمن الجداول الزمنية المقررة.



جناحين توسع بمدرستين بالقوصية



جناحين توسع بمدرستين بالقوصية



جناحين توسع بمدرستين بالقوصية



جناحين توسع بمدرستين بالقوصية