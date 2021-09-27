أسعار الذهب في مصر اليوم.. الأنظار تتجه لصناع السياسية النقدية وخطاب كرستين لاجارد

كتب إسلام سعيد

تتجه أنظار المتداولين اليوم الاثنين لعدد من صناع القرار والسياسية في أوروبا وأمريكا، الأمر الذي من شأنه التأثير على حركة تداول الذهب والعملات في الأسواق الدولية، حيث يؤدى خطابات صناع السياسة النقدية إلى توجيه المستثمرين بشأن شراء الملاذات الآمنة من عدمه.

ويترقب السوق اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 خطاب كرستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وخطابات لعدد من صنّاع السياسة بالفيدرالي الأمريكي وخطاب بايلي محافظ بنك إنجلترا وطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، وهذه الأحداث ستوجه حركة الأسعار خلال الساعات القادمة.

وسجل سعر الذهب استقرار ملحوظ وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 769 جنيها للجرام ، ويسجل سعر الذهب في البورصات العالمية وفق سعر الإغلاق 1750 دولار.

أسعار الذهب اليوم...

عيار الذهب 21 يسجل 769 جنيها للجرام

عيار الذهب 18 يسجل659 جنيها للجرام

عيار الذهب 24 يسجل 879 جنيها للجرام

الجنيه الذهب يسجل 6152 جنيها

سعر الذهب في البورصات العالمية يواصل تسجل مستويات متراجعة هذا الأسبوع، لتنزل الأونصة قرب مستويات 1740 دولار لأول مرة هذا الشهر، لكن عوض الذهب بعض خسائره بعد انخفاضه 1% خلال جلسة واحدة يوم الجمعة، مدعوما بضعف الدولار ، فمع وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

سعر الذهب في المعاملات الفورية أغلق الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.7 % إلى 1754.73 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1755.10 دولار، لكن الذهب تراجع إلى 1750.87 دولار مع انهاء جلسة التداول.