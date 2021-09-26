7 شروط لعقود تقديم خدمات التليفون الأرضي أبرزها تحديد سعر الخدمة

كتبت هبة السيد

اشترط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عدة شروط تضمينها في عقود تقديم خدمات التليفون الثابت لتوضيح البيانات الشخصية للمشترك، والبنود الأساسية للخدمة المقدمة، وأبرز هذه الشروط وهي:

1- تلتزم الشركات المرخص لها بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمشتركين واتصالاتهم وفقًا لأحكام القانون، وتعفى الشركة من هذا الالتزام إذا جاء هذا الإفشاء تنفيذًا للقانون أو بناء على طلب الجهات القضائية أو بموافقة العميل بتوقيع منفصل.

2- تحديد سعر الخدمة والوحدة الزمنية لهذا السعر وطرق التحصيل وشروط السداد الحالية متضمنة المصاريف الإدارية والضرائب وأي أعباء أخرى.

3- التزام المتعاقد بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد موافقة من المرخص والجهات المعنية الأخرى.

4- إجراءات استراد مستحقات المستخدم لدى الشركة المرخص لها في حالة إنهاء أو إلغاء العقد من طرف الشركة.

5- تحديد طرق تسوية الشكاوى أو النزاعات مع المستخدمين بما فيها اللجوء إلى الجهاز في حالة عد التوصل إلى حل النزاعات بمعرفة الطرفين.

6- أن التعاقد شخصي ولا يجوز نقل الخدمة أو إعادة بيعها للغير دون الموافقة المسبقة من الشركة المرخص لها.

7- التزام الشركات المرخص لها بعدم تعديل الاشتراك الشهري أو تعريفة المكالمات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للترخيص الممنوح لها.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف الثابت 10.84 مليون مشترك خلال شهر يوليو عام 2021 مقابل 10.3 مليون مشترك شهر يونيو بنسبة نمو شهري 5.28%، مقارنة مع 10.01 مليون مشترك خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 8.32%، ووزعت بين نسبة 2% مشترك حكومي، و9% تجاري، و89% منزلي.